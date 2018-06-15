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Бесплатные экскурсии пройдут в исторических кварталах Нижнего Новгорода в июне-августе 2018 года. Об этом сообщили организаторы архитектурного фестиваля "О’Город. Окно" 19 июня.
Согласно информации, в течение лета пройдут открытые экскурсии, посвященные истории кварталов, деревянной архитектуре и произведениям уличных художников в историческом квартале церкви Трех Святителей и квартале 1833 года.
Расписание экскурсий:
28 июня в 18:30 историк, градозащитник Станислав Дмитриевский расскажет об истории, архитектуре и культурной среде квартала церкви Трех Святителей (старт: Славянская, 6/49);
7 июля в 16:00 художник Яков Хорев покажет обзор произведений фестиваля "Окно" (старт: Славянская, 1);
28 июля в 16:00 историк, градозащитник Анна Давыдова расскажет о деревянном зодчестве района улиц Славянская-Короленко (старт: площадь Горького, 6);
4 августа в 16:00 художник, куратор Артем Филатов будет говорить об отношениях искусства, старого города и истории Музея интеллигенции (старт: Славянская, 1).
Напомним, градозащитники просят нижегородцев оказать помощь в консервации деревянных домов через народный сбор пожертвований.
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