Сборная Хорватии прибыла в Нижний Новгород вечером 19 июня Спорт

сборная Хорватии прибыла в Нижний Новгород Фото: страница аэропорта "Стригино" в Facebook

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Серкова

Сборная Хорватии прибыла в Нижний Новгород вечером 19 июня 2018 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе нижегородского аэропорта "Стригино".

Согласно информации, футболисты прибыли в столицу Приволжья на Airbus A319 авиакомпании "Россия" около 19:00.

Соперники хорватов – команда Аргентины, которая базируется в подмосковных Бронницах, – планирует прилететь в Нижний Новгород 20 июня.

Хорватия и Аргентина играют в группе D, их встреча пройдёт на "Стадионе Нижний Новгород" 21 июня. В первых матчах 16 июня Хорватия одержала победу над сборной Нигерии со счётом 2:0, Аргентина сыграла вничью с командой Исландии.