сборная Хорватии прибыла в Нижний Новгород
Сборная Хорватии прибыла в Нижний Новгород вечером 19 июня 2018 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе нижегородского аэропорта "Стригино".
Согласно информации, футболисты прибыли в столицу Приволжья на Airbus A319 авиакомпании "Россия" около 19:00.
Соперники хорватов – команда Аргентины, которая базируется в подмосковных Бронницах, – планирует прилететь в Нижний Новгород 20 июня.
Хорватия и Аргентина играют в группе D, их встреча пройдёт на "Стадионе Нижний Новгород" 21 июня. В первых матчах 16 июня Хорватия одержала победу над сборной Нигерии со счётом 2:0, Аргентина сыграла вничью с командой Исландии.
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