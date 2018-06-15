Нижегородский театр оперы и балета покажет оперу "Иван Сусанин" в день годовщины начала Великой Отечественной войны 22 июня Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородский театр оперы и балета покажет оперу Михаила Глинки "Иван Сусанин" в день 77-й годовщины начала Великой Отечественной войны 22 июня 2018 года. Об этом сообщает Нижегородский государственный академический театр оперы и балета им.А.С.Пушкина



Нижегородцы и гости города увидят седьмую постановку оперы, осуществленную режиссером-постановщиком, заслуженным артистом РФ Отаром Дадишкилиани. Премьера оперы состоялась 3 ноября 2006 года. 29 августа 2008 года по приглашению губернатора Костромской области спектакль вошёл в программу торжеств, посвящённых празднованию явления чудотворной Феодоровской иконы Божией Матери.

Главные партии в спектакле исполнят: лауреат Всероссийского и международного конкурсов, лауреат премии "Творческая удача" Виктор Ряузов (Иван Сусанин), Заслуженная артистка РФ Елена Мосолова (Антонида), Заслуженный артист РФ Сергей Перминов (Богдан Собинин). Впервые в партии Вани – Ксения Виноградова. Дирижер спектакля – Роман Демидов.

Как сообщается в пресс-релизе театра, образ Ивана Сусанина стал первой главной партией в творчестве русского певца Федора Шаляпина. Дебют великого артиста состоялся в Нижнем Новгороде.

В горьковском театре оперы и балета опера "Иван Сусанин" впервые была поставлена в 1940 году молодым оперным режиссером, народным артистом СССР Борисом Покровским. Премьера состоялась 19 июня.

"А через год 22 июня труппа Горьковского театра была на гастролях в городе Иваново. Шел дневной спектакль "Иван Сусанин". По окончании первого акта по радио прозвучало правительственное сообщение о нападении на Советский Союз гитлеровской Германии. Артисты доиграли спектакль. Вернувшись в Горький, труппа открыла сезон раньше обычного – 26 июля, снова открыв его оперой "Иван Сусанин", - говорится в пресс-релизе.

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