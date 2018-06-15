Нижегородская Дума утвердила кандидатуру Нины Захаровой членом горизбиркома Политика

администрация Нижнего Новгорода Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Дума Нижнего Новгорода утвердила кандидатуру Нины Захаровой членом городской избирательной комиссии. Такое решение было принято на заседании 20 июня 2018 года.

Решение было принято единогласно.



Согласно документу, Нину Викторовну Захарову 1984 года рождения предложено назначить членом избиркома Нижнего Новгорода с правом решающего голоса на основании предложения избирательной комиссии Нижегородской области. Захарова является заместителем директора департамента правового обеспечения администрации города.



Напомним, вакантное место в горизбиркоме появилось после того, как в мае председатель избиркома Нижнего Новгорода Александр Макеев досрочно сложил полномочия. Он также занимал должность руководителя управления по взаимодействию с общественными организациями администрации Нижнего Новгорода, в начале 2018 года он вышел на пенсию.