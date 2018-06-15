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Происшествия

СК РФ проводит проверку по факту смерти подростка на водоеме в Балахне Нижегородской области

20 июня 2018 15:02  [118] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Следователи СУ СК РФ по Нижегородской области проводят доследственную проверку по факту смерти подростка на водоеме в Балахне. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе управления 20 июня 2018 года.

Согласно информации, 15-летний подросток 18 мая купался с друзьями в р. Теплая. Плавать он не умел. В какое-то время друзья потеряли его из вида. Они сообщили об этом родственникам подростка, которые начали его поиски. 19 июня прибывшие водолазы извлекли тело подростка из воды.

По данным ГУ МЧС по региону, было задействовано четыре человека и одна единица техники.

Напомним, в мае 17-летний подросток-инвалид утонул в пожарном водоеме в Лыскове.

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