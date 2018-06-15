Жители Ардатова Нижегородской области попросили Глеба Никитина обеспечить школу №1 новым зданием Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Жители Ардатова Нижегородской области обратились к врио губернатора региона Глебу Никитину с просьбой обеспечить школу №1 новым зданием. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области 20 июня 2018 года.

Глава региона посетил школу 19 июня в ходе рабочей поездки в Ардатовский район. По его словам, здание, которому в этом году исполняется 146 лет, "не соответствует современным нормам".

"Сегодня дал поручение ускорить процесс и помочь району в подготовке документации на строительство нового здания. На это будут выделены средства из областного бюджета. Когда будет разработана документация, станет понятно, сколько средств требуется на строительство нового здания. Затем будем принимать решение по году начала строительства и источнику финансирования – это может быть либо федеральный, либо областной бюджет. Уверен, что нам по силам сделать так, чтобы свой 150-ти летний юбилей школа встретила в новом здании", - заявил Никитин.

СПРАВКА:

На территории Ардатова функционируют две средние общеобразовательные школы, в которых обучаются 1176 учеников (50% от общего количества учащихся района). Обе школы являются базовыми общеобразовательными учреждениями района. Одна из них - Ардатовская средняя школа №1, в которой обучаются 588 учеников в одну смену. Основное здание школы не может принять всех обучающихся в первую смену, поэтому школьники занимаются в четырёх зданиях.

Основное здание - двухэтажное классное женское училище 1872 года постройки с пристроем, в котором размещены 16 классов в 1930 годов и спортивный зал (размером 18х9 метров) в 1985 года. Здание является нетиповым и не соответствует современным стандартам.