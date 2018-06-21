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Общество

МЧС предупреждает о сильном ветре в Нижегородской области 21 июня

21 июня 2018 09:28  [163] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

МЧС предупреждает о сильном ветре в Нижегородской области 21 июня 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону со ссылкой на ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, в течение дня местами по области ожидается усиление западного ветра с порывами до 13-18 м/с.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ, обрушением слабоукрепленных конструкций, падением деревьев со слабой корневой системой. Также возможны затруднения при проведении высотных, аварийно-восстановительных работ.

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