МЧС предупреждает о сильном ветре в Нижегородской области 21 июня Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

МЧС предупреждает о сильном ветре в Нижегородской области 21 июня 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону со ссылкой на ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, в течение дня местами по области ожидается усиление западного ветра с порывами до 13-18 м/с.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ, обрушением слабоукрепленных конструкций, падением деревьев со слабой корневой системой. Также возможны затруднения при проведении высотных, аварийно-восстановительных работ.