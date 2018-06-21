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Спорт

Аргентинский футболист Диего Марадона ожидается на матче в Нижнем Новгороде 21 июня

21 июня 2018 13:43  [466] Спорт
Диего Марадона

Диего Марадона

Фото: DiegoMaradonaOficial

Аргентинский футболист Диего Марадона ожидается на матче Аргентина - Хорватия в Нижнем Новгороде 21 июня. Об этом и.о. замгубернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский сообщил на пресс-конференции 21 июня.

Отвечая на вопрос о том, ожидаются ли на матче высокопоставленные гости, Сватковский сообщил, что представители руководства государств, команды которых сегодня будут играть, о своем визите не сообщали. Однако сегодня, по словам и.о. замгубернатора, в город прилетит "гость, который всем понравится", - Диего Марадона. Он посетит матч.

"Мы с ним встречались при подготовке Чемпионата мира. Очень симпатичный открытый человек", - сказал и.о. замгубернатора.

По информации Сватковского, на стадионе сегодня вечером будут присутствовать около 10,5 тысячи аргентинских болельщиков, 5 тысяч - хорватских и 10 тысяч болельщиков из России.

Сватковский добавил, что о плане пребывания Марадоны в Нижнем Новгороде он не знает, но приложит все усилия к тому, чтобы знаменитый футболист пообщался с детьми-спортсменами.

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