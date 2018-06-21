Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин и президент "Деловой России" Алексей Репик подписали соглашение Бизнес

Правительство Нижегородской области Фото: НИА "Нижний Новгород"

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин и президент общественной организации "Деловая Россия" Алексей Репик подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом пресс-служба губернатора и правительства региона сообщила 21 июня 2018 года.

Согласно информации, предметом соглашения является работа над созданием благоприятных условий для ведения бизнеса и развитие инвестиционной деятельности в регионе.

"Мы планируем совместно готовить предложения по совершенствованию мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, по развитию инвестиционной деятельности и улучшению инвестклимата, а также работать над внедрением лучших практик национального рейтинга состояния инвестиционного климата в Нижегородской области", - пояснил Никитин.



Репик отметил, что договорившись работать вместе, стороны берут на себя ответственность по поддержке предпринимателей. "Важно, что у нижегородского правительства есть желание, готовность работать на результат. Нам очень не хватает Никитина в минпроме РФ, но зато мы получили безусловного единомышленника в Нижегородской области. Кроме того, в регионе одно из самых активных и профессиональных отделений "Деловой России", - добавил Репик.



Он также уточнил, что всего на сегодняшний день заключено 12 таких соглашений с регионами РФ.