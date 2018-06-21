Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин подписал соглашение с Агентством стратегических инициатив Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин подписал соглашение о сотрудничестве с Агентством стратегических инициатив (АСИ). Об этом пресс-служба губернатора и правительства региона 21 июня 2018 года.

Согласно информации, со стороны АСИ соглашение подписала Светлана Чупшева.

"Соглашение предусматривает реализацию на территории региона интересного проекта – "Магазин верных решений. В рамках проекта регионы конкурируют между собой, представляют в Агентство стратегических инициатив реализованные проекты, которые затем получают статус лучших практик и распространяются в другие регионы. Надеюсь, что в будущем мы будем тиражировать как свои практики, так и использовать опыт других регионов. Кроме того, соглашение предполагает активное информационное взаимодействие по выявлению конкретных проблем предпринимателей", - сказал врио губернатора.

Также в Нижнем Новгороде прошло заседание штаба по внедрению практик национального рейтинга. "По итогам 2017 года Нижегородская область заняла 70 место в национальном рейтинге. Это неудовлетворительная оценка, которую нужно исправлять. Для этого мы будем работать над улучшением системы работы с инвесторами. Перед правительством региона ставлю задачу – регион должен войти в ТОП-20 рейтинга", - добавил Никитин.

"Агентство стратегических инициатив - это площадка, которая позволяет аккумулировать лучшие региональные практики в экономической деятельности. Сегодня вместе с предпринимательским сообществом и региональными органами власти обсудили план развития по улучшению инвестиционного климата. Говорили о том, какие меры поддержки нужны, как перезагрузить институты поддержки бизнеса. Есть уже понятные решения, которые в ближайшее время будут оформлены документально. В октябре этого года проведем повторное совещание вместе с бизнесом и обсудим первые результаты работы", - сказала Чупшева.

Также гендиректор АСИ сообщила о том, что Агентство будет участвовать в работе над итоговой версией стратегии развития Нижегородской области. "Нам будет интересно принять участие в обсуждении, будем предлагать свои инициативы. Мы готовы привлечь к процессу как федеральных экспертов, так и предпринимателей. Думаю, что это будет действительно работающий документ", - заявила она.