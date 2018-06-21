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Общество

"Нижегородский водоканал" планирует устранить причину затопления ул. Ковалихинской до 25 июня

22 июня 2018 10:27  [810] Общество
затопление ул. Ковалихинской после дождя 19 июня

затопление ул. Ковалихинской после дождя 19 июня

Фото: группа "ЧП-ДТП Нижний Новгород"

"Нижегородский водоканал" планирует устранить причину затопления ул. Ковалихинской до 25 июня 2018 года. Об этом сообщило управление по работе со СМИ горадминистрации 21 июня.

Согласно информации, после сильного подтопления этой территории во время грозы 19 июня сотрудники ОАО "Нижегородский водоканал" исследовали ливневую канализацию на предмет засоров и обнаружили, что причина не в ней. Выяснилось, что на территории местного гаражного комплекса образовалась свалка, которая практически полностью заблокировала реку Кову в точке выхода из подземного коллектора.

21 июня мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов проверил работу специализированной техники на пересечении улиц Белинского и Ковалихинской. Он сообщил, что "Водоканал" расчистит стихийную свалку в течение трех-четырех дней.

В "Нижегородском водоканале" добавили, что стихийные свалки, мешающие нормальному распределению воды во время осадков, - это не редкая для Нижнего Новгорода проблема. "19 июня в городе ситуация приближалась к чрезвычайной - за 15 минут выпала почти месячная норма осадков. Для того, чтобы инженерные системы города успешно противостояли ударам стихии, необходимо содержать их в чистоте. А здесь мы видим техногенное рукотворное воздействие человека: свалка перекрыла русло реки. За несколько дней нам предстоит убрать очень большое количество мусора", - подчеркнул генеральный директор предприятия Николай Николюк.

По словам Владимира Панова, сейчас мэрия совместно с "Водоканалом" завершает формирование реестра городских территорий, сильнее всего подверженных подтоплениям. В течение месяца эксперты определят основные причины по каждому месту и предложат пути решения.

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