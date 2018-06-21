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Происшествия

Мужчина и ребёнок утонули в Борском г.о. Нижегородской области 21 июня

22 июня 2018 11:25  [142] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мужчина и четырёхлетний ребёнок утонули в городском округе Бор Нижегородской области 21 июня 2018 года. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

Согласно информации, 35-летний мужчина и его четырёхлетний сын утонули в реке Кеза. При осмотре тел погибших следователи СК видимых телесных повреждений не обнаружили. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

В настоящее время по данному факту следователи СК проводят проверку. По предварительным данным, гибель людей наступила в результате несчастного случая.

Как уточняет ГУ МЧС, происшествие произошло около д. Мамакино.

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