Роспотребнадзор признал пригодными к эксплуатации все пляжи в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Все зоны рекреации в Нижнем Новгороде получили санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии нормам. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Нижегородской области 22 июня 2018 года.

Согласно информации, по данным на 22 июня выполнено порядка 500 лабораторных исследований воды с поверхностных водоемов в зонах рекреации Нижегородской области. Как сообщает Роспотребнадзор, все отобранные пробы по микробиологическим и санитарно-химическим показателям в пределах фоновых значений. Патогенной микрофлоры, а также вирусного и паразитарного загрязнения воды в зонах рекреации не выявлено.

Напомним, всего в Нижнем Новгороде 16 зон рекреации у водных объектов: три в Автозаводском районе (озёра парка культуры и отдыха первой и второй очереди и озеро в парке "777-летия Нижнего Новгорода"), четыре в Канавинском районе (Мещерское озеро, Берёзовая роща, озеро на ул. Архаангельская,14 и озеро у больницы №39), два пляжа на озере Силикатном в Ленинском районе, два озера Щелоковского хутора (озеро №1 в Приокском районе и озеро №3 в Советском районе), а также пять зон отдыха в Сормовском районе (два пляжа на озере Светлоярском, озеро Лунское, озеро Пестичное и озеро Парковое). Ещё есть два места массового отдыха, где не предусмотрено купание: река Ока в Автозаводском районе и озеро №2 (Щелоковский хутор) в Советском районе.

При этом в текущем году не будет официального пляжа на Гребном канале.