Волонтеры просят помощи в поиске пропавшего в Краснобаковском районе Нижегородской области 8-летнего Миши Шишкина Общество

пропавший Миша Шишкин Фото: ПСО "Волонтер"

Волонтеры просят помощи в поиске пропавшего в Краснобаковском районе Нижегородской области 8-летнего Миши Шишкина. Об этом сообщает ПСО "Волонтер" 24 июня 2018 года.

Согласно информации, ребенок из поселка Ветлужский в четверг 21 июня ушел купаться на реку Ветлуга и не вернулся.

Приметы: телосложение худощавое, рост 120 см, волосы русые, глаза карие. Был одет в голубые трусы в полоску. Отсутствует два передних зуба.

Любую информацию о пропавшем волонтеры просят сообщать по телефонам: 8 (831) 291-51-51 или 102.