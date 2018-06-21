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Повреждение кабельной сети "Нижегородэлектротранса" произошло 24 июня. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Нижновэнерго.
По сообщениям очевидцев, сегодня в центре города остановлено движение трамваев маршрута №2. В "Нижновэнерго" отметили, что причиной остановки стало повреждение кабельной сети. При этом устранением повреждений, сообщили в компании, должны заниматься сотрудники "Нижэгородэлектротранса".
В диспетчерской службе транспортного предприятия агентству сообщили, что трамваи в настоящее время ходят "по полукольцу" в связи с мероприятиями ЧМ-2018. Повреждения же действительно были, однако они уже устранены, и 25 июня движение должно быть организовано в обычном режиме.
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