Повреждение кабельной сети "Нижегородэлектротранса" произошло 24 июня

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Повреждение кабельной сети "Нижегородэлектротранса" произошло 24 июня. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Нижновэнерго.

По сообщениям очевидцев, сегодня в центре города остановлено движение трамваев маршрута №2. В "Нижновэнерго" отметили, что причиной остановки стало повреждение кабельной сети. При этом устранением повреждений, сообщили в компании, должны заниматься сотрудники "Нижэгородэлектротранса".

В диспетчерской службе транспортного предприятия агентству сообщили, что трамваи в настоящее время ходят "по полукольцу" в связи с мероприятиями ЧМ-2018. Повреждения же действительно были, однако они уже устранены, и 25 июня движение должно быть организовано в обычном режиме.