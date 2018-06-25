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Общество

Движение будет ограничено на двух участках трассы М-7 в Нижегородской области до 30 сентября

25 июня 2018 12:56  [468] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Движение будет ограничено на двух участках трассы М-7 "Волга" в Кстовском и Лысковском районах Нижегородской области до 30 сентября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ "Упрдор Москва-Нижний Новгород" 25 июня 2018 года.

Согласно информации, изменения вводятся в связи с проведением работ по устройству слоев износа дорожного покрытия на двух участках: с 435 по 442 км в Кстовском районе и с 524 по 544 км в Лысковском районе. Движение будет ограничено с 8 июля по 30 сентября.

На участке с 435 по 442 км проезжую часть сузят до трех полос. На отрезке трассы с 524 по 544 км организуют реверсивное движение с регулировщиком. Максимальную скорость ограничат до 40 км/ч.

Напомним, что 18 мая на правом мосту через р. Кудьму на 447-м км федеральной трассы М-7 "Волга" в Кстовском районе были сняты ограничения, связанные с ремонтными работами. Срок ввода объекта в эксплуатацию согласно госконтракту – декабрь 2018 года.

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