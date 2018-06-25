Комитет по регламенту ЗС НО одобрил переход Валерия Осокина на работу на освобожденной основе

Валерий Осокин
Фото:
Комитет по регламенту Законодательного собрания Нижегородской области одобрил переход председателя комитета по вопросам государственной власти и МСУ Валерия Осокина на работу на освобожденной основе. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании комитета, 25 июня 2018 года.
Как стало известно на заседании, соответствующее заявление в комитет подал сам Осокин. "Не вижу причин его не удовлетворить", - сказал председатель комитета по регламенту Дмитрий Малухин.
Напомним, доход Валерия Осокина за 2017 год составил 3,17 млн рублей.
До настоящего времени на профессиональной основе в Заксобрании работали 13 из 48 депутатов, включая Осокина.
Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+