Комитет по регламенту ЗС НО одобрил переход Валерия Осокина на работу на освобожденной основе Политика

Валерий Осокин Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Комитет по регламенту Законодательного собрания Нижегородской области одобрил переход председателя комитета по вопросам государственной власти и МСУ Валерия Осокина на работу на освобожденной основе. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании комитета, 25 июня 2018 года.

Как стало известно на заседании, соответствующее заявление в комитет подал сам Осокин. "Не вижу причин его не удовлетворить", - сказал председатель комитета по регламенту Дмитрий Малухин.

Напомним, доход Валерия Осокина за 2017 год составил 3,17 млн рублей.

До настоящего времени на профессиональной основе в Заксобрании работали 13 из 48 депутатов, включая Осокина.