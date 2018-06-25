Гости фестиваля AFP под Нижним Новгородом смогут сдать нормы ГТО и сыграть в гольф Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Участники фестиваля Alfa Future People смогут сдать нормы ГТО в спортивной зоне. Об этом сообщают организаторы 25 июня 2018 года.

Согласно информации, впервые на фестивале, который пройдет 10-12 августа под Нижним Новгородом при поддержке Альфа-Банка, в зоне спорта можно будет сдать нормы ГТО. Также на AFP пройдут уже ставшие традиционными соревнования по волейболу, футбольный фристайл, EMS-тренировки и мастер-классы от одного из самых гибких людей в мире.



Как сообщают организаторы, в 2018 году зона спорта на Alfa Future People будет увеличена до 10 тысяч кв. метров, за три дня на ней выступят 500 профессиональных спортсменов. "Особое внимание уделили командным и игровым видам спорта. Так, впервые за историю фестиваля посетители смогут сыграть в мини-гольф, дорожки для которого будут созданы с учетом всех особенностей площадки фестиваля", - говорится в сообщении.

Кроме того, в этом году гостей фестиваля ждёт турнир по пляжному волейболу. Он будет проходить на пяти волейбольных площадках в течение двух дней, будет более 10 команд-участниц. На футбольном поле пройдут мастер-классы по владению мячом, среди которых популярная дворовая игра “Квадрат”, шоу фристайлеров, задания и упражнения на точность, скорость и умение обращаться с мячом. Также в зоне спорта посетители смогут сыграть в лазертаг, турнир по бадминтону.

Также на площадке фестиваля пройдут мастер-классы по Альфа-Гравити, мастер-классы от кинокаскадера и режиссера экшн-трюков Алексея Калашникова, занятия на EMS-тренажерах, бесплатные спортивные изотонические коктейли и спортивное питание от 5LB, прокат электротранспорта и водное экстрим-шоу по флайборду, в котором участники сборной России покажут трюки на высоте более 15 метров, паря на водных струях.