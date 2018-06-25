ФНЛ сообщила о смене названия ФК "Олимпиец" на "Нижний Новгород" Спорт

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Футбольная национальная лига (ФНЛ) сообщила о смене названия ФК "Олимпиец" на "Нижний Новгород" в новом сезоне. Об этом сообщается на официальном сайте ФНЛ 25 июня 2018 года.



Сообщается, что кроме "Олимпийца", с нового сезона переименованы будут еще два клуба - из Владивостока и Волгограда. "В ближайшее время несколько клубов ФНЛ должны сменить свои названия. Футбольный клуб "Олимпиец" будет переименован в "Нижний Новгород", "Луч-Энергия" отбросит приставку "Энергия", а "Ротор-Волгоград" будет именоваться "Ротором". Таким образом, клубы возвращают свои исторические названия, которые они носили долгие годы", - отмечается в информации. Первый тур нового первенства стартует 17 июля.



Напомним, нижегородский ФК "Олимпиец" завершил сезон, заняв 12-е место в турнирной таблице, по итогам матча 12 мая. В тот день "Олимпиец" обыграл "Авангард" (Курск) со счетом 3:2 в рамках 38 тура ФНЛ.