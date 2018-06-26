Около половины претендентов в команду нижегородского правительства отсеялась к третьему этапу Политика

Правительство Нижегородской области Фото: НИА "Нижний Новгород"

Около половины претендентов в команду нижегородского правительства отсеялась после подачи анкеты к третьему этапу. Об этом пресс-служба губернатора и правительства региона сообщила 26 июня 2018 года со ссылкой на врио губернатора Глеба Никитина.

Согласно информации, из 2 тысяч человек только более тысячи прошли в третий этап конкурсного отбора. 382 заявителя – в рамках конкурса на пост министра культуры Нижегородской области, 435 – на посты заместителей главы Нижнего Новгорода, 1 099 – в резерв управленческих кадров. Отметим, что человек мог подать заявку как на один конкурс, так и на все три.

"Следующий этап конкурса начинается 26 июня. Он предполагает запись кандидатами видеопрезентаций. Участникам конкурса необходимо представить программу развития одного из направлений деятельности государственных органов", - рассказал врио губернатора региона Глеб Никитин.

Как сообщалось ранее, Глеб Никитин снял предельный возрастной ценз для кандидатов на должность министра культуры (который изначально был ограничен 25-50 годами).

Напомним, что презентация программы "Команда правительства" состоялась 14 мая. Ее участниками могут стать граждане России с высшим образованием, в возрасте от 25 лет, с наличием профессионального стажа не менее пяти лет и управленческого стажа не менее трех лет, а также отсутствием судимости. Место жительства значения не имеет.