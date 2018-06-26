Последние новости рубрики Бизнес
27 июня 2018 15:42  [52] НБД-Банк предоставил 9,9 млн рублей нижегородскому "Метаком Сервис" для расширения производства
27 июня 2018 14:41  [406] Более 250 нижегородских абонентов "Ростелекома" стали победителями розыгрыша билетов на матчи ЧМ
26 июня 2018 15:16  [350] Нижегородский машзавод решил направить всю прибыль за 2017 год на погашение убытков прошлых периодов
25 июня 2018 17:46  [1509] Астраханский завод "Лотос" начал строительство второго судна для нижегородской "Гамы"
25 июня 2018 15:56  [1632] "Городская программа развития предпринимательства у нас по факту состоит из борьбы с предпринимательством", - Денис Лабуза
25 июня 2018 13:36  [471] Тридцать воспитанников нижегородского клуба "Пантера" приняли участие в смене лагеря "Хочу стать морпехом" в июне
25 июня 2018 12:23  [498] "Нужно уравнять ответственность представительств минобороны и исполнителей ГОЗа при контроле и сдаче работ", - Олег Лавричев
25 июня 2018 11:46  [436] Двадцать предпринимателей приняли участие в семинаре НБД-Банка по изменениям в ФЗ о применении контрольно-кассовой техники
22 июня 2018 15:40  [1322] Спрос на полисы с телемедициной ВТБ Страхования увеличился в пять раз за пять месяцев 2018 года
22 июня 2018 14:50  [1345] ВТБ запустил эквайринговое обслуживание в сети магазинов "МВидео"
Бизнес

Более 250 нижегородских абонентов "Ростелекома" стали победителями розыгрыша билетов на матчи ЧМ

27 июня 2018 14:41  [406] Бизнес

Более 250 абонентов "Ростелекома" из Нижнего Новгорода стали победителями розыгрыша билетов на матчи Чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, розыгрыш проходил между участниками федеральной программы лояльности "Бонус" "Ростелекома" по всей России. В Поволжье возможность присоединиться к грандиозному спортивному зрелищу на стадионах получили свыше 850 человек. Самыми активными участниками розыгрыша стали болельщики из Нижнего Новгорода, Самары, Саранска и Казани.

"Чемпионат мира по футболу – значимое событие для нашей страны и всего мира. Среди клиентов “Ростелекома” очень много тех, кто интересуется спортом и следит за ходом футбольных поединков. Мы не могли не сделать им подарок и рады, что наши клиенты с увлечением участвовали в розыгрыше билетов", - отметила директор по клиентскому сервису ПАО “Ростелеком” Елена Дробот.

Билеты на матчи чемпионата, включая полуфиналы и финал, были разыграны среди абонентов "Ростелекома" 9 июня. Для их получения организованы специальные точки выдачи призов по всей России. В Нижнем Новгороде таких три – в центрах продаж и обслуживания клиентов "Ростелекома".

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph