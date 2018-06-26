Более 250 нижегородских абонентов "Ростелекома" стали победителями розыгрыша билетов на матчи ЧМ Бизнес

Более 250 абонентов "Ростелекома" из Нижнего Новгорода стали победителями розыгрыша билетов на матчи Чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, розыгрыш проходил между участниками федеральной программы лояльности "Бонус" "Ростелекома" по всей России. В Поволжье возможность присоединиться к грандиозному спортивному зрелищу на стадионах получили свыше 850 человек. Самыми активными участниками розыгрыша стали болельщики из Нижнего Новгорода, Самары, Саранска и Казани.

"Чемпионат мира по футболу – значимое событие для нашей страны и всего мира. Среди клиентов “Ростелекома” очень много тех, кто интересуется спортом и следит за ходом футбольных поединков. Мы не могли не сделать им подарок и рады, что наши клиенты с увлечением участвовали в розыгрыше билетов", - отметила директор по клиентскому сервису ПАО “Ростелеком” Елена Дробот.

Билеты на матчи чемпионата, включая полуфиналы и финал, были разыграны среди абонентов "Ростелекома" 9 июня. Для их получения организованы специальные точки выдачи призов по всей России. В Нижнем Новгороде таких три – в центрах продаж и обслуживания клиентов "Ростелекома".