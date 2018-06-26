Дизайнеры представили композиции в честь ЧМ на празднике цветов в Нижегородском кремле Культура и отдых

Фото: ЛУКОЙЛ – Волганефтепродукт

Дизайнеры представили композиции в честь ЧМ на празднике цветов в Нижегородском кремле 26 июня. Об этом пресс-служба ООО "ЛУКОЙЛ – Волганефтепродукт" сообщила 27 июня 2018 года.

Согласно информации, в 2018 году праздник приурочен к Чемпионату мира по футболу. Мероприятие проводится в уже 15 раз. Партнером мероприятия стало ООО "ЛУКОЙЛ – Волганефтепродукт".



В рамках праздника была представлена цветочная композиция с элементами из дерева и пластика, посвященная странам-участницам Чемпионата, которые уже играли или еще будут играть на стадионе "Нижний Новгород". Среди них и тематический символ Панамы - Рог изобилия, и зеленый холм и плывущий к нему корабль, символизирующий Коста-Рику. Красный крест на белом фоне - символ Швейцарии. В каждом секторе представлены живые флаги, созданные лучшими ландшафтными дизайнерами города.



Также во время мероприятия на территории кремля прошел концерт. Воспитанники нижегородских социально-реабилитационных центров пели песни, танцевали и показывали рисунки, в которых отразили свое увлечение физкультурой, спортивными играми, и особый интерес - к футболу. По случаю ярко-цветочного праздника компания "ЛУКОЙЛ" подарила ребятам памятные подарки для активного занятия спортом.

Выставка футбольно-цветочных инсталляций будет действовать до конца летнего сезона.