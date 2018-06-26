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Общество

Нижегородская администрация планирует расселить и снести аварийные дома по ул. Алексеевской, Б. Печерской и Б. Овраги

27 июня 2018 18:02  [87] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Нижегородская администрация планирует расселить и снести аварийные дома по ул. Алексеевской, Большой Печерской, Большие Овраги и Усиевича. Об этом сообщается в постановлениях мэрии 25 июня 2018 года.

Согласно документам, речь идет о двухэтажном доме № 45А по ул. Алексеевской. На основании жилищного кодекса РФ, земельного кодекса РФ и постановления администрации "О признании многоквартирных домов по улице Алексеевская аварийными и подлежащими сносу" администрация постановила изъять для муниципальных нужд земельный участок (кадастровый номер 52:18:0060058:28) и объекты недвижимости в многоквартирном доме. Кроме того, расселить и снести планируется дом № 6 (литеры А, а, а1) по ул. Большие Овраги (кадастровый номер 52:18:0060151:22), дом № 61 (литеры А, А1 и А2) по ул. Большой Печерской (кадастровый номер 52:18:0060106:151) в Нижегородском районе и дом № 3 (литера А) по ул. Усиевича (кадастровый номер 52:18:0050232:5) в Ленинском районе.

Соответствующее постановление будет направлено собственникам квартир в течение 10 дней, после этого будет подготовлен проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд и дальнейшие действия по оценке и изъятию участка и квартир.

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