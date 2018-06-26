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Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего в Нижегородской области Олега Мариева. Об этом поисково-спасательный отряд (ПСО) "Волонтер" сообщил 27 июня 2018 года.
Согласно информации, 46-летний мужчина уехал из Нижнего Новгорода в Выксу на заработки и пропал.
Приметы пропавшего: рост 192 см, телосложение худощавое, волосы русые с сединой, глаза карие. Особые приметы: татуировка на левой руке с изображением патрона и группы крови. Был одет бело-синюю клетчатую рубашку, синие джинсы, черные полуботинки.
Всех, кто имеет информацию о местонахождении пропавшего, волонтеры просят звонить по телефонам: 8 (831) 291-51-51 (волонтеры), 102 (полиция).
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