Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего в Нижегородской области Олега Мариева Происшествия

Фото: ПСО "Волонтер"

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего в Нижегородской области Олега Мариева. Об этом поисково-спасательный отряд (ПСО) "Волонтер" сообщил 27 июня 2018 года.

Согласно информации, 46-летний мужчина уехал из Нижнего Новгорода в Выксу на заработки и пропал.

Приметы пропавшего: рост 192 см, телосложение худощавое, волосы русые с сединой, глаза карие. Особые приметы: татуировка на левой руке с изображением патрона и группы крови. Был одет бело-синюю клетчатую рубашку, синие джинсы, черные полуботинки.

Всех, кто имеет информацию о местонахождении пропавшего, волонтеры просят звонить по телефонам: 8 (831) 291-51-51 (волонтеры), 102 (полиция).