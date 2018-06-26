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Тренировочные сборы военно-спортивного клуба "Пантера" пройдут в Ковернинском районе Нижегородской области 2-12 июля

28 июня 2018 12:22  [42] Спорт

Тренировочные сборы военно-спортивного клуба "Пантера" пройдут в Ковернинском районе Нижегородской области 2-12 июля. Об этом пресс-служба кинокомпании "Союз Маринс Групп" сообщила 28 июня 2018 года.

Согласно информации, на сборы приедут 23 воспитанника клуба. Лагерь проводится уже в пятый раз при поддержке кинокомпании "Союз Маринс Групп" и Нижегородской общественной организации ветеранов морской пехоты "Варяг".

За время сборов ребята будут отрабатывать ориентирование на местности, заниматься ОФП, бегать по пересеченной местности, совершать пешие выходы.

"Побывав в лагере, дети кардинально меняются. Для них это хорошая школа жизни, где они учатся общаться, оздоровляются, получают необходимые знания и навыки поведения в природной среде. Кроме этого, наша работа направлена на военно-патриотическое воспитание, потому что Россия - великая держава и ее жители всегда должны чувствовать себя патриотами своей страны", - рассказал руководитель военно-спортивного клуба "Пантера", заместитель председателя правления Нижегородской областной общественной организации ветеранов морской пехоты "Варяг" Сергей Юдин.

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