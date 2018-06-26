Заксобрание Нижегородской области сократило число комитетов до восьми Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Законодательное собрание Нижегородской области сократило число комитетов. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании регионального парламента, 28 июня 2018 года.



Инициатором изменений стала фракция "Единая Россия" в Заксобрании. Было предложено сократить ряд комитетов и создать новые. Так, объединяются комитет по вопросам госвласти (председатель – Валерий Осокин, "Единая Россия") и комитет по регламенту (председатель – Дмитрий Малухин, ЕР), а также комитет по экономике (председатель – Олег Лавричев, ЕР) и комитет по туризму (председатель – Александр Бочкарев, "Справедливая Россия", сейчас находится под домашним арестом). При этом комитет по имуществу и земельным отношениям (председатель – Андрей Тарасов, ЕР) будет упразднен, а его полномочия перераспределены между несколькими действующими комитетами. Предполагается, что с 1 сентября 2018 года в Заксобрании будут работать восемь комитетов вместо 11.



Против инициативы выступил депутат Юрий Лебедев (фракция "Единая Россия"). Он выразил убежденность в том, что такие изменения являются нарушением законодательства, согласно которому комитеты создаются на срок полномочий депутатов. "Если решение будет принято, я прошу органы прокуратуры обратить внимание на этот вопрос", - сказал Юрий Лебедев.



Депутат Александр Шаронов (фракция "Единая Россия") отметил, что государственно-правовое управление Заксбрания к данным изменениям претензий не имеет.



В ходе нововведений возник вопрос о штате сотрудников аппаратов комитета. И.о. председателя ЗС НО Александр Табачников, замещающий 28 июня отсутствующего Евгения Лебедева, сообщил, что на штате это, скорее всего, отразится.



За данные изменения проголосовали 35 присутствующих депутатов, против – один.

Вопрос с руководителями комитетов, которых коснулись изменения, будет решаться позднее.