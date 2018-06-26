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Общество

Почти 715 тысяч жителей Нижегородской области могут участвовать в акции на бесплатное энергопотребление в 2019 году

28 июня 2018 12:51  [529] Общество

Почти 715 тысяч жителей Нижегородской области могут участвовать в акции на бесплатное энергопотребление в 2019 году. Об этом пресс-служба ПАО "ТНС энерго НН" сообщила 28 июня 2018 года.

Согласно информации, на сайте "ТНС энерго НН" обновлена информация о балансе баллов, начисленных участникам акции "Свет – в подарок или год – без хлопот".

По итогам оплаты квитанций за май 2018 года, количество участников акции сократилось почти на 44 тысячи человек. Теперь на победу в акции претендуют 715 тысяч жителей региона, что составляет 59% от общего количества абонентов "ТНС энерго НН".

Для того, чтобы продолжить участие в акции "Свет – в подарок или год – без хлопот", необходимо до конца 2018 года оплачивать электроэнергию в полном объеме не позднее 20 числа каждого месяца либо вносить авансовый платеж.

Наибольшее количество баллов будет начисляться тем потребителям, которые оплачивают электричество авансом или до 10 числа месяца. Информация о балансе баллов ежемесячно обновляется на сайте компании 25 числа.

Из числа тех участников акции, которые дойдут до финала, будут отобраны 10 победителей. Они получат сертификаты на бесплатное электропотребление в размере 12 тысяч рублей в 2019 году.

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