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Общество

Нижегородское "Теплоэнерго" заявило о сохранении тарифов на уровне начала 2018 года после их планового повышения с 1 июля

28 июня 2018 13:16  [101] Общество

АО "Теплоэнерго" заявило о сохранении платы за тепло и горячую воду в Нижнем Новгороде на уровне декабря 2017 года после ежегодной индексации тарифов с 1 июля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ресурсоснабжающей организации 28 июня. 

"Теплоэнерго" напоминает, что с 1 июля произойдет плановая индексация тарифов на услуги компании в соответствии с решениями Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 19 декабря 2017 года. При этом отмечается, что рост начислений на тепловую энергию и горячую воду для потребителей не превысит 3,7%.

Как сообщает "Теплоэнерго", с учетом снижения ставки тарифа за мощность с января 2018 года на 6%, размер платежа за отопление и горячую воду для потребителей Теплоэнерго с 1 июля сохранится на уровне декабря 2017 года.

"Существенного снижения постоянной составляющей тарифа на тепловую энергию удалось достичь благодаря серьезной работе предприятия по сокращению издержек за счет модернизации и автоматизации работы оборудования, внедрения энергосберегающих технологий, а также эффективных управленческих решений. Таким образом, ежегодный рост стоимости энергоносителей, который отражает рост ставки за энергию, фактически компенсируется снижением тарифной ставки за мощность", - говорится в сообщении.

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