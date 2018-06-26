Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин не вошел в совет директоров ПАО "ГАЗ" Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин не вошел в состав совета директоров ПАО "ГАЗ". Об этом говорится в решении общего собрания акционеров 27 июня 2018 года.

Согласно информации, за Никитина было подано около 270 тысяч голосов из 159,3 млн.

Экс губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев набрал почти 28 млн голосов и вошел в состав совета директоров общества.

Также в совет директоров вошли: генеральный директор корпорации "Русские машины" Айбек Манфред, руководитель проекта по управлению рисками департамента внутреннего контроля и управления рисками компании "Базовый элемент" Марина Басова, председатель совета директоров корпорации "Русские машины" Зигфрид Вольф, директор по правовым вопросам ООО "Русские машины" Александр Горлов, член совета директоров корпорации "Русские машины" Клаус Петер Пауль Кооб, вице-президент по коммуникационной политике и связям с госорганами корпорации "Русские машины" Елена Матвеева, член совета директоров ПАО "ГАЗ" Максим Нагайцев, президент "Группы ГАЗ" Вадим Сорокин. Напомним, всего было предложено 14 кандидатов.

Кроме того, акционеры решили направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям 4,39 рубля на одну ценную бумагу. Таким образом сумма дивидендов составит 6,38 млн рублей. Дивиденды по обыкновенным акциям акционеры решили не выплачивать.

ПАО "ГАЗ" в 2017 году получило 218 млн 863 тысяч рублей, что в 2,74 раза больше, чем в 2016 году.