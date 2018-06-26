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Бизнес

Максим Соловьев вновь назначен генеральным директором ЗМЗ в Нижегородской области

28 июня 2018 14:09  [91] Бизнес
Максим Соловьев

Максим Соловьев

Фото: ЗМЗ

Совет директоров "Заволжского моторного завода" (ЗМЗ, Заволжье, Нижегородская область) вновь утвердил Максима Соловьева генеральным директором предприятия. Об этом говорится в официальном сообщении завода 28 июня 2018 года.

Согласно информации, за избрание Соловьева проголосовали все семь присутствующих на заседании членов совета директоров.

Соловьев сменил на этом посту Евгения Ротмана, который был назначен в феврале 2018 года и полномочия которого были досрочно прекращены.

Соловьев в сентябре 2015 года ужа назначался гендиректором ЗМЗ и проработал до января 2016 года.

СПРАВКА:
ОАО "Заволжский моторный завод" – один из крупнейших центров в России по производству двигателей внутреннего сгорания. Предприятие выпускает свыше 80 модификаций двигателей рабочим объемом от 2,2 л до 4,67 л, соответствующих современным экологическим стандартам, для автомобилей и автобусов трех автомобильных компаний России – ОАО "УАЗ", ОАО "Павловский автобус", ОАО "ГАЗ".

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