Число многодетных семей в Дзержинске Нижегородской области с начала 2018 года выросло на 2% Общество

Число многодетных семей в Дзержинске Нижегородской области с начала 2018 года выросло на 2% - до 1 тысячи 242. Об этом пресс-служба горадминистрации сообщила 28 июня 2018 года.

Согласно информации, глава горадминистрации Виктор Нестеров представил отчет о своей деятельности и деятельности администрации за 2017 год депутатам Думы Дзержинска.

"Сейчас в многодетных семьях воспитывается 3 893 ребенка", - сказано в докладе.

"В прошлом году в городе наблюдалась положительная динамика по количеству браков. По данным ЗАГС дзержинцы стали чаще жениться и при этом меньше разводиться, число браков выросло с 1 597 до 1 656, а количество разводов сократилось с 1 043 до 1 005. Кроме того, за последний год на 3% сократилась смертность населения", - сообщается в отчете.

"Отмечается существенный рост количества кандидатов, желающих принять ребенка на воспитание в семью: если в 2005 году было 23 кандидата, то на сегодняшний день более 260 граждан изъявили желание принять детей в семью. То есть за последние 13 лет число желающих принять ребенка на воспитание в семью увеличилось в 11 раз", - говорится в докладе.

На территории Дзержинска уменьшилось количество детей, воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также уменьшилось количество самих организаций – с пяти до трех. Кроме того, увеличилось количество кандидатов, готовых принять в семью детей, имеющих отклонения в состоянии здоровья.