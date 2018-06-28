Прокуратура утвердила обвинительное заключение четверым жителям Вологодской области по делу о похищении нижегородца Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Четыре жителя Вологодской области обвиняются в похищении нижегородца и вымогательстве у него более миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области 28 июня 2018 года.

Согласно информации, 21 июня 2017 года на ул. Сергея Акимова четверо мужчин, угрожая предметом, похожим на пистолет, насильно посадили 32-летнего нижегородца, на глазах у его жены, в автомобиль и увезли в Череповец. Под угрозой убийства они вымогали у мужчины более миллиона рублей. После написания потерпевшим расписки на требуемую сумму он был отпущен, после чего обратился в правоохранительные органы.

Уголовное дело было возбуждено по ст.ст.126,163,119 УК РФ (похищение человека, вымогательство, угроза убийством). Зампрокурора Нижегородской области утвердил обвинительное заключение по делу. Максимальным наказанием за совершение указанных преступлений является лишение свободы на срок до пятнадцати лет.