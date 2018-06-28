Дума Дзержинска просит главу Нижегородской области бесплатно обеспечивать расходными материалами к инсулиновым помпам Общество

Дума Дзержинска просит главу Нижегородской области бесплатно обеспечивать расходными материалами к инсулиновым помпам больных диабетом. Об этом пресс-служба Думы сообщила 28 июня 2018 года.

Согласно информации, в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, включенных в базовую программу ОМС, включена установка инсулиновой помпы. Однако для использования инсулиновой помпы необходима систематическая смена соответствующих расходных материалов – изделий медицинского назначения, стоимость которых составляет около 12 тысяч рублей в месяц. Для большинства граждан это очень большие расходы, особенно для пенсионеров и инвалидов. Учитывая социальную важность этого вопроса, депутаты городской Думы считают необходимым найти пути для его решения.

В 2018 году это уже второе обращение Думы по данному вопросу в вышестоящие органы власти. В феврале депутаты приняли решение "Об обращении к председателю правительства Российской Федерации" с аналогичной просьбой - включить в перечень групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно расходные материалы к инсулиновым помпам.

В ответ на вышеуказанное обращение был получен ответ, что в соответствии с федеральным законом организация обеспечения граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отнесена к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ. В связи с этим депутаты подготовили обращение к врио губернатора Нижегородской области Глебу Никитину.