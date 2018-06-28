Последние новости рубрики Общество
29 июня 2018 12:36  [120] Два рейса в Турцию из нижегородского аэропорта "Стригино" задерживаются 29 июня
29 июня 2018 12:10  [311] Нижегородское правительство заявило о готовности к торговому и культурному сотрудничеству с Коста-Рикой
29 июня 2018 12:08  [94] Синоптики прогнозируют снижение жары в Нижегородской области 2 – 4 июля
29 июня 2018 11:24  [477] Работа городского трамвайного кольца в Нижнем Новгороде восстановлена по данным на 29 июня
29 июня 2018 11:01  [231] "Нижегородпассажиравтотранс" планирует взять в аренду 50 автобусов почти за три млн рублей
29 июня 2018 09:37  [670] Уголовное дело возбуждено по факту невыплаты зарплаты в ООО "ГАВстрой" в Нижнем Новгороде
29 июня 2018 09:18  [137] "Основная проблема регионов, занимающих нижние строчки в экологическом рейтинге, - невывоз мусора", - Ирина Рукавишникова
28 июня 2018 19:01  [211] Дума Дзержинска просит главу Нижегородской области бесплатно обеспечивать расходными материалами к инсулиновым помпам
28 июня 2018 18:37  [210] Инвалиды и ветераны боевых действий в Дзержинске Нижегородской области освобождены от земельного налога
28 июня 2018 18:35  [129] Дума Дзержинска Нижегородской области одобрила создание городской контрольно-счетной палаты
Общество

Два рейса в Турцию из нижегородского аэропорта "Стригино" задерживаются 29 июня

29 июня 2018 12:36  [120] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Два рейса в Турцию из нижегородского аэропорта "Стригино" задерживаются 29 июня 2018 года. Об этом сообщается на сайте аэропорта.

Пассажиры одного из рейсов должны были вылететь в Анталью еще накануне, но рейс перенесли. На сайте аэропорта в разделе "Онлайн-табло" сообщается о том, что самолет Airbus A-321 авиакомпании Atlasglobal (Турция) должен был отправиться рейсом КК-6620 28 июня в 15:20, но был задержан. На данный момент ожидается отправление рейса сегодня в 18:30 с прибытием в Анталью в 22:00. Идет подготовка рейса.

Кроме того, на сайте аэропорта сообщается о задержке еще одного рейса. Самолет Airbus A-321 авиакомпании Onurair (Турция) должен отправиться рейсом 8Q-882 в Анталью 29 июня в 13:30, но, согласно информации, время отправления перенесли на 15:10.

Отметим, что пассажировместимость борта Airbus A-321 составляет 185 мест.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph