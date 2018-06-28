Два рейса в Турцию из нижегородского аэропорта "Стригино" задерживаются 29 июня Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Два рейса в Турцию из нижегородского аэропорта "Стригино" задерживаются 29 июня 2018 года. Об этом сообщается на сайте аэропорта.



Пассажиры одного из рейсов должны были вылететь в Анталью еще накануне, но рейс перенесли. На сайте аэропорта в разделе "Онлайн-табло" сообщается о том, что самолет Airbus A-321 авиакомпании Atlasglobal (Турция) должен был отправиться рейсом КК-6620 28 июня в 15:20, но был задержан. На данный момент ожидается отправление рейса сегодня в 18:30 с прибытием в Анталью в 22:00. Идет подготовка рейса.



Кроме того, на сайте аэропорта сообщается о задержке еще одного рейса. Самолет Airbus A-321 авиакомпании Onurair (Турция) должен отправиться рейсом 8Q-882 в Анталью 29 июня в 13:30, но, согласно информации, время отправления перенесли на 15:10.

Отметим, что пассажировместимость борта Airbus A-321 составляет 185 мест.