Все российские банки к 2020 году должны внедрить удаленную идентификацию клиентов, - ЦБ РФ Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Все российские банки к 2020 году должны внедрить удаленную идентификацию клиентов. Об этом заместитель председателя Центрального банка России Ольга Скоробогатова сообщила на расширенном заседании совета Ассоциации банков России, которое состоялось в Нижегородской области 29 июня 2018 года.

Заседание было посвящено теме цифровизации российской экономики. По словам Скоробогатовой, с 1 июля 2018 порядка 400 отделений банков по всей России будут готовы снимать биометрические данные клиентов и размещать их в специальной системе для дальнейшего использования.

"До конца 2018 года 20% всех точек должны обладать необходимым оборудованием для этих целей, до конца июня 2019 года - 60%, до конца 2019 года - 100%", - отметила представитель ЦБ.

Также, по ее словам, перед регулятором стоит задача к 2020 году на 80% перейти на электронный документооборот при взаимодействии с коммерческими банками.

"Цифровизация экономики имеет целью не только повысить уровень жизни граждан и бизнеса, но и снизить издержки финансовой отрасли. Они очень большие, и если мы не примем меры, мелким банкам будет крайне сложно конкурировать с крупными игроками", - подчеркнула Ольга Скоробогатова.

Заместитель председателя совета Ассоциации банков России, председатель правления КБ "Ассоциация" Михаил Гапонов в беседе с журналистами отметил, что рекомендации, которые были подготовлены совету к сегодняшнему дню, будут перерабатываться, поскольку за последние два месяца часть этих рекомендаций была реализована ЦБ совместно с банковским сообществом.

"Это показывает, насколько мы в реальном времени переходим на "цифру". Но это не означает, что будет только "цифра". Конечно, должны быть и классические офисы. У клиента должна быть возможность выбора. Кому-то удобнее с операционистом разговаривать, кому-то - ввести код в компьютере", - заключил Гапонов.