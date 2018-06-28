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Происшествия

Обвиняемого в убийстве отца будут судить с участием присяжных в Нижегородской области

29 июня 2018 15:15  [94] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мужчина предстанет перед судом по обвинению в убийстве отца в Арзамасе Нижегородской области. Об этом пресс-служба СУ СК РФ по региону сообщила 29 июня 2018 года.

По версии следствия, вечером 27 марта 2018 года в квартире на ул. Ленина между сыном и отцом произошла семейная ссора на почве того, что отец позволил себе оскорбления в адрес матери обвиняемого, с которой он был официально разведен, но продолжал совместно проживать. Обвиняемый с силой схватил отца, повредив ему шею, а затем порезал ее ножом, от чего потерпевший скончался.

Уголовное дело в отношении 27-летнего мужчины возбуждено по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Гражданин на первоначальном этапе признался в совершенном преступлении и рассказал обстоятельства следствию, но затем отказался признавать вину и давать показания. Несмотря на это, следствием собрана достаточная доказательственная база для обвинения мужчины в убийстве своего отца. Судебно-медицинская экспертиза не подтвердила, что пострадавший не мог получить такие повреждения и скончаться от падения в приступе эпилепсии.

Уголовное дело направлено в суд, где будет рассматриваться с участием присяжных заседателей.

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