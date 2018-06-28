Судебные приставы взыскали почти 19 млн рублей с должников "ТНС Энерго НН" за пять месяцев 2018 года Общество

Судебные приставы взыскали почти 19 млн рублей долгов за электроэнергию в Нижегородской области за пять месяцев 2018 года.

Как сообщила 29 июня 2018 года пресс-служба ПАО "ТНС энерго НН", сотрудники компании совместно со службой судебных приставов провели рейд в Ленинском районе Нижнего Новгорода с целью выявления и ареста имущества должников в счет погашения долгов за электроэнергию. За пять месяцев 2018 года были осуществлены выходы почти по четырем тысячам адресов должников на территории области.

"Мы помогаем службе судебных приставов находить злостных неплательщиков. Процедура взыскания задолженности регламентирована определенными процессуальными нормами и зачастую требует длительного времени. Но наше участие помогает ускорить данный процесс. Важно понимать, что до каждого должника судебные приставы рано или поздно дойдут", - заявил начальник департамента судебно-правовой работы ПАО "ТНС энерго НН" Вадим Тарасов.

По состоянию на июнь 2018 года почти 40 тысяч жителей региона имеют просроченную задолженность за электроэнергию более 5 тысяч рублей. Долги являются поводом для обращения энергетиков в суд.

По итогам судебных решений, в исполнительном производстве УФССП по Нижегородской области в настоящее время находится более восьми тысяч лицевых счетов должников. Исполняя решение суда, приставы имеют право арестовать зарплату, пенсию, банковский счет или имущество должника, а также наложить запрет на выезд за границу РФ.

Кроме того, за пять месяцев 2018 года в Нижегородской области судебными приставами 930 должников были ограничены в выезде за пределы РФ, произведено 140 арестов движимого и недвижимого имущества.