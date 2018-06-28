Поток туристов в Нижегородскую область за время первых двух недель ЧМ-2018 вырос на 20% Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Поток туристов в Нижегородскую область за время первых двух недель Чемпионата мира по футболу 2018 года вырос на 20%. Об этом пресс-служба губернатора и правительства региона сообщила 29 июня 2018 года.

"Уже сейчас мы отмечаем 20-процентный рост турпотока в Нижегородскую область. Какие цифры будут по итогам года – покажет время. Глава региона Глеб Никитин поставил задачу достичь в 2020 году туристко-экскурсионного потока в 3 млн человек, но я надеюсь, что мы эту цифру превзойдем", - сказал директор департамента развития туризма и НХП региона Алексей Алехин.

С 13 по 29 июня - в Нижегородскую область, в основном, приезжали туристы из России, Уругвая, Аргентины, Швеции и Великобритании.

По словам Алехина, одним из перспективных направлений развития является событийный туризм, в том числе связанный с НХП (например, фестиваль "Золотая Хохлома"). "По количеству народных художественных промыслов Нижегородская область занимает лидирующее положение в России. По разным оценкам – от трети до половины всех НХП России расположены именно в Нижегородской области. По объемам продаж НХП регион находится на третьем месте в России и на первом – в ПФО", - напомнил директор департамента.

СПРАВКА:

Туристско-экскурсионный поток в Нижегородскую область в 2017 году превысил 2,5 млн человек, в том числе туристский поток составил почти 1,5 млн человек (прирост по сравнению с 2016 годом – 5%).