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Общество

Синоптики прогнозируют грозы и град в Нижегородской области 2 июля

02 июля 2018 10:46  [566] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики прогнозируют грозы и град в Нижегородской области 2 июля 2018 года. Об этом сообщает нижегородский Гидрометцентр.

Сегодня, 2 июля, в регионе ожидается неустойчивая погода с грозовыми дождями, не исключены ливни и град, порывистый юго-западный ветер. Днем по-прежнему жара +28…+31°, минимальные температуры +17…+20°.Температура воды около +25°.

С 3 по 5 июля, согласно прогнозам, жара ослабеет: максимальная температура днем понизится до +25…+28° 3 июля и до +21…+24° 4 июля. В ночные часы, соответственно, от +16° до +13°. При юго-западных ветрах местами пройдут кратковременные дожди, и прогремят грозы.

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