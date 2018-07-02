Последние новости рубрики Бизнес
02 июля 2018 12:33  [84] Завод "Труд" в Нижегородской области снизил объем производства на 40% в 2017 году
02 июля 2018 11:19  [118] Руководство "Нижегородского водоканала" отметило лучших работников в честь 100-летия Нагорного водопроводного участка
29 июня 2018 19:03  [313] "Нам, кому предстоит работать над цифровизацией банковской системы, важно услышать задачи из первых уст", - Михаил Гапонов
29 июня 2018 17:32  [408] "Формирование цифровой экономики – это вопрос национальной безопасности и независимости", - Евгений Лебедев
29 июня 2018 16:34  [353] "Чемпионат мира по футболу стал мощным драйвером для повышения качества банковских услуг", - Лариса Павлова
28 июня 2018 14:09  [405] Максим Соловьев вновь назначен генеральным директором ЗМЗ в Нижегородской области
28 июня 2018 13:45  [3145] Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин не вошел в совет директоров ПАО "ГАЗ"
28 июня 2018 13:32  [617] Прокуратура обязала администрацию Нижнего Новгорода погасить долги перед подрядчиками в 300 млн рублей
27 июня 2018 17:35  [253] ВТБ в Нижнем Новгороде выдал гарантии на строительство нового аэровокзала в Хабаровске
27 июня 2018 15:42  [265] НБД-Банк предоставил 9,9 млн рублей нижегородскому "Метаком Сервис" для расширения производства
Бизнес

Завод "Труд" в Нижегородской области снизил объем производства на 40% в 2017 году

02 июля 2018 12:33  [84] Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

ПАО "Труд" (Вача, Нижегородская область) снизило объем производства на 40% в 2017 году по сравнению с данными за 2016 год. Об этом сообщается в годовом отчете компании 2 июля 2018 года.

Согласно информации, в прошлом году по производственным подразделениям объем производства составил 115 млн 846 тысяч рублей, что в средних ценах продаж на 40% меньше объема производства 2016 года.

Основная доля – 59% – пришлась на продукцию цеха №1, где производятся топоры и кувалды. Их было произведено на 68 млн 305 тысяч рублей, что на 42% меньше, чем годом ранее.

Доля цеха №2 в общем объеме производства составила 14%. В 2017 году было произведено столовых приборов на сумму 16 млн 478 тысяч рублей. По сравнению с 2016 годом объем произведенной продукции уменьшен на 34%.

Доля цеха №3, где производятся ножи, кухонные и буфетные принадлежности, составила 7%. В 2017 году их было произведено на 7 млн 732 тысячи рублей, что на 68% больше показателя 2016 года.

Наименьшую долю в производстве – 2% - составил цех №4. В 2017 году произведено абразивного инструмента на сумму 2 млн 999 тысяч рублей. По сравнению с 2016 годом объем произведенной продукции уменьшен на 39%.

Напомним, по итогам 2017 года завод "Труд" получил чистый убыток в размере 4,3 млн рублей. Это на 12% больше, чем в 2016 году, когда убыток составлял 3,8 млн рублей.

СПРАВКА:
ПАО "Труд" - российское предприятие по производству металлоизделий: кованого ручного инструмента - топоров, кувалд, ножей хозяйственных и принадлежностей для кухни, столовых приборов из нержавеющей стали. В компании работают около 650 сотрудников. Предприятие ведет историю с 1830 года, с основания фабрики стальных изделий.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph