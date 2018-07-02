Завод "Труд" в Нижегородской области снизил объем производства на 40% в 2017 году Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

ПАО "Труд" (Вача, Нижегородская область) снизило объем производства на 40% в 2017 году по сравнению с данными за 2016 год. Об этом сообщается в годовом отчете компании 2 июля 2018 года.



Согласно информации, в прошлом году по производственным подразделениям объем производства составил 115 млн 846 тысяч рублей, что в средних ценах продаж на 40% меньше объема производства 2016 года.



Основная доля – 59% – пришлась на продукцию цеха №1, где производятся топоры и кувалды. Их было произведено на 68 млн 305 тысяч рублей, что на 42% меньше, чем годом ранее.



Доля цеха №2 в общем объеме производства составила 14%. В 2017 году было произведено столовых приборов на сумму 16 млн 478 тысяч рублей. По сравнению с 2016 годом объем произведенной продукции уменьшен на 34%.



Доля цеха №3, где производятся ножи, кухонные и буфетные принадлежности, составила 7%. В 2017 году их было произведено на 7 млн 732 тысячи рублей, что на 68% больше показателя 2016 года.



Наименьшую долю в производстве – 2% - составил цех №4. В 2017 году произведено абразивного инструмента на сумму 2 млн 999 тысяч рублей. По сравнению с 2016 годом объем произведенной продукции уменьшен на 39%.



Напомним, по итогам 2017 года завод "Труд" получил чистый убыток в размере 4,3 млн рублей. Это на 12% больше, чем в 2016 году, когда убыток составлял 3,8 млн рублей.



СПРАВКА:

ПАО "Труд" - российское предприятие по производству металлоизделий: кованого ручного инструмента - топоров, кувалд, ножей хозяйственных и принадлежностей для кухни, столовых приборов из нержавеющей стали. В компании работают около 650 сотрудников. Предприятие ведет историю с 1830 года, с основания фабрики стальных изделий.