БК "Нижний Новгород" заключил контракт с форвардом Кристофером Чераповичем Спорт

Баскетбольный клуб (БК) "Нижний Новгород" заключил контракт с форвардом Кристофером Чераповичем. Об этом сообщается на сайте клуба 2 июля 2018 года.

Согласно информации, свой прошлый сезон игрок, имеющий гражданство Швеции и США, провел в составе "Цмоки-Минск", став одним из лидеров белорусского клуба. Соглашение с Чераповичем подписано на два года.

В студенческие годы Черапович жил в США и с 2010 по 2014 годы выступал в NCAA в составе команды колледжа Дэвидсона (Северная Каролина) "Дэвидсон Уайлдкэтс". Лучшую статистику за "Уайлдкэтс" Черапович показал на своем втором году обучения – в 33 играх он набирал в среднем 10,1 очка, 4,9 подбора и 0,7 передачи. В заключительном сезоне в студенческой лиге он продемонстрировал показатели в 8,8 очка, 4,3 подбора и 0,7 передачи.

Не получив предложений от команд НБА, Черапович переехал в Европу, где первым профессиональным клубом в карьере стал "Седертелье Кингз" из Швеции. В его составе он дважды становился чемпионом страны в 2015 и 2016 годах. Параллельно "Кингз" выступали в Кубке Европы ФИБА, но на европейской арене в те годы дальше групповой стадии они не проходили.

Статистика Чераповича в Кубке Европы ФИБА сезона 2015-2016 – 12,2 очка, 3,9 подбора, 1 передача. После двух лет в Швеции, в сезоне 2016-2017, игрок переехал в польский клуб "Кросно", где набирал в среднем 17,7 очка, 6,9 побора. В феврале 2017 года отправился в испанскую "Андорру". В Лиге Эндеса Черапович выходил на площадку в 16 играх и в отведенное время отметился статистикой в 3,7 очка и 2,3 подбора.

Свой предыдущий сезон Черапович провел в Единой Лиге ВТБ в составе белорусского "Цмоки-Минск". Пройти в плей-офф "драконы" не смогли, однако сам Черапович стал одним из открытий регулярного чемпионата. По его итогам он занял 11 место по результативности в Лиге и стал абсолютным лидером в "Цмоки" - 14,6 очка (52,4% двухочковых бросков и 42,4% трехочковых бросков), 4,9 подбора, 1,7 передачи.

11 марта в матче против "ПАРМЫ" на выезде Черапович установил свой личный рекорд – 33 очка (6 из 11 двухочковых и 7 из 11 трехочковых), 7 подборов и 32 балла эффективности. Ровно через месяц он повторил свой рекорд в матче против "Химок" - 33 очка (5 из 7 двухочковых и 7 из 10 трехочковых), 5 подборов, 31 балл эффективности.

С 2007 года, начиная со сборной U16, Черапович выступает за национальную команду Швеции.

"Это игрок, который способен закрыть сразу несколько позиций на площадке. Он имеет разнообразный атакующий арсенал и одновременно должен стать важнейшим звеном нашей защиты", - прокомментировал приход нового игрока главный тренер клуба Зоран Лукич.