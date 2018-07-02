Администрация Канавинского района составила 49 протоколов по незаконной торговле с начала проведения ЧМ в Нижнем Новгороде Общество

Администрация Канавинского района Нижнего Новгорода составила 49 протоколов по пресечению несанкционированной торговли в период с 18 июня по 2 июля 2018 года. Об этом сообщает управление по связям со СМИ горадминистрации.

Напомним, в Нижнем Новгороде с 18 июня проходят матчи Чемпионата мира по футболу, последний из них пройдет 6 июля. Матчи проходят на "Стадионе Нижний Новгород", который расположен в Канавинском районе. Также в этом районе находится железнодорожный вокзал. Территория рядом с обоими объектами попадают под действие ограничительных мер на период ЧМ.

Согласно информации управления экономического развития, за данный период было составлено 22 протокола в целях пресечения незаконной торговли алкогольной продукцией (по части 3.1 статье 2.9 КоАП Нижегородской области - нарушение особенностей оборота алкогольной продукции в период подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™). Также сообщается, что готовится еще 15 подобных протоколов. Также составлено 27 протоколов в направлении ликвидации незаконной уличной торговли.

Ежедневные рейды проводятся сотрудниками отдела предпринимательства и развития территорий администрации Канавинского района, в рейдах также участвуют 12 сотрудников отделов предпринимательства администраций Ленинского, Московского и Сормовского районов.