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Бизнес

Нижегородское УФАС установило нарушение антимонопольного законодательства в деятельности МАНН

02 июля 2018 16:24  [51] Бизнес
Международный аэропорт Нижний Новгород

Международный аэропорт Нижний Новгород

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Комиссия Нижегородского УФАС России признала АО "Международный аэропорт Нижний Новгород" нарушившим антимонопольное законодательство. Об этом сообщает пресс-служба ведомства 2 июля 2018 года.

Согласно информации, оператором аэропорта Стригино взималась плата за выдачу предварительного заключения о возможности осуществления строительства (реконструкции, проектирования) на приаэродромной территории аэропорта. При этом по действующему воздушному законодательству эта государственная услуга должна осуществляться безвозмездно.

Таким образом, комиссия нижегородского УФАС России расценила действия АО "МАНН" как злоупотребление доминирующим положением на рынке и признала их противоречащими требованиям ч.1 ст.10 ФЗ "О защите конкуренции".

Оператору аэродрома предписано прекратить взимать указанную плату.

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