Нижегородская администрация планирует автоматизировать бюджетный процесс к концу 2020 года Экономика

Администрация Нижнего Новгорода Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Нижегородская администрация планирует автоматизировать бюджетный процесс к концу 2020 года. Об этом сообщил корреспондент, присутствующий на презентации проекта 2 июля 2018 года.



Директор департамента финансов Юрий Мочалкин рассказал, что проект предполагает внедрение четырех модулей. Первый модуль "Закупки" позволит сократить сроки документооборота за счет перехода на электронную систему вместо бумажных носителей. Второй модуль "Планирование" необходим для оптимизации бюджетных расходов. Сейчас бюджет формируется, исходя из фактических цифр за предыдущие годы. Планирование, по словам Мочалкина, позволит увидеть, сколько средств тратит каждое муниципальное учреждение и более точно закладывать финансирование. Третий модуль "Открытый бюджет" позволит запустить веб-портал, для того чтобы любой житель города мог увидеть на какие цели идут бюджетные средства в понятном и простом виде. Четвертый модуль "Исполнение бюджета" поможет модернизировать бюджетный процесс.



Стоимость внедрения нового проекта составит 27 млн рублей, из них на приобретение модулей из бюджета города будет потрачено 17 млн рублей, на закупку серверов – 10 млн рублей.



"У нас много учреждений, который готовят аукционные документации, в месяц тратится до 50 страниц бумаги на каждую, потом они подаются в администрацию на проверку. Если находится запятая в неуместном месте, то документация возвращается. Это останавливает много процессов, теряется месяц. Электронный документооборот приведет к сокращению сроков. Цифровизация - это реалия сегодняшнего дня. В других городах есть закупки, планирование и открытый бюджет. Это позволит сэкономить в бюджете до 30-40 млн рублей в год", - отметил глава города Владимир Панов.



Модуль "Закупки" администрация планирует внедрить до конца этого года, "Планирование" с 1 января 2019 года, "Открытый бюджет" - в 2019 году. В общей сложности, на внедрение проекта потребуется 2,5 года, добавил Панов. Он также заметил, что произойдет оптимизация штатной численности, но сотрудников мэрии не сократят, а перераспределят их обязанности. "Сотрудники сейчас работают с бумажными документами, а теперь перейдут на контроль, чтобы для этих целей не формировать новый департамент контроля. Это одно из слабых мест, пока выявление ошибок происходит точечно. В тестовом режиме сотрудников начнут обучать уже на этой неделе", - заметил он.



"Мы догоняем передовые города. В режиме онлайн видно, как проходят бюджетные средства, в какой стадии. Хотелось бы эту информационную систему применить более оперативно. Эта система позволит сэкономить деньги. Для депутатов будет понятно, на каком этапе находится то или иное учреждение, какой школе нужно оказать больше помощи", - сказал депутат Гордумы Николай Сатаев (КПРФ).



На презентации депутаты поддержали проект. В июле состоится внеочередное заседание Гордумы, где они будут принимать поправки в бюджет на реализацию первого этапа проекта.