Последние новости рубрики Культура и отдых
02 июля 2018 19:00  [65] Фестиваль "Горький fest" будет проводиться в Нижнем Новгороде 21 – 25 июля на семи площадках
02 июля 2018 16:34  [134] Нижегородский театр "Вера" закроет сезон спектаклем "Сказка о царе Салтане" 8 июля
29 июня 2018 18:54  [1371] Нижегородский дептуризма планирует летом 2018 года подать заявку на включение Городца в "Золотое кольцо"
27 июня 2018 15:27  [312] Дизайнеры представили композиции в честь ЧМ на празднике цветов в Нижегородском кремле
26 июня 2018 12:46  [1136] Иностранным туристам в Нижнем Новгороде интересны Кремль, Технический музей и усадьба Рукавишниковых, - минкульт
25 июня 2018 16:08  [513] Гости фестиваля AFP под Нижним Новгородом смогут сдать нормы ГТО и сыграть в гольф
21 июня 2018 17:16  [580] "Выставка "Платья с историей" должна стать импульсом к обсуждению развития Центра творческих инициатив", - Александр Сериков
21 июня 2018 13:26  [834] Выставка "Платья с историей" прошла в здании бывшей фабрики "Маяк"
20 июня 2018 18:06  [272] Три нижегородских экологических маршрута принимают участие во всероссийском конкурсе
20 июня 2018 10:50  [1563] Нижегородский театр оперы и балета покажет оперу "Иван Сусанин" в день годовщины начала Великой Отечественной войны 22 июня
Культура и отдых

Фестиваль "Горький fest" будет проводиться в Нижнем Новгороде 21 – 25 июля на семи площадках

02 июля 2018 19:00  [65] Культура и отдых
Михаил Пореченков на творческой встрече в рамках I фестиваля Горький fest

Михаил Пореченков на творческой встрече в рамках I фестиваля Горький fest

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Фестиваль "Горький fest" будет проводиться в Нижнем Новгороде 21 – 25 июня на семи основных площадках. Об этом пресс-служба горадминистрации сообщила 2 июля 2018 года.

Согласно информации, показ фильмов будет осуществляться в Нижегородском государственном академическом театре драмы имени Горького, Нижегородском театре "Комедiя", а также в кинотеатрах "Орленок", "Зарница", "Буревестник" и "Смена".

Кроме того, для нижегородцев и гостей города будет организована демонстрация фильмов на открытой площадке в летнем кинотеатре "Горький fest" на Нижне-Волжской набережной. Специально для этого напротив амфитеатра будет установлен большой светодиодный LED-экран, который позволит смотреть фильмы не только поздно вечером, но и в светлое время суток.

Вход на киноплощадки будет осуществляться по билетам, которые будут бесплатно распространяться в кассах учреждений культуры, участвующих в фестивале. В театре драмы и в театре "Комедiя" в закрытом режиме пройдут конкурсные кинопоказы. Помимо разнообразной программы, нижегородцев и гостей города ждут встречи с авторами и создателями картин. Список площадок и подробная программа фестиваля будут опубликованы на сайте gorkyfest.ru, а также на портале мэрии нижнийновгород.рф.

Напомним, "Горький fest" - это конкурс современного российского кино. Конкурсная программа собрана из картин различных форм: от короткометражек и киноальманахов до экспериментального видео и документалистики. В 2018 году в рамках фестиваля планируется показ более 200 картин.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph