Фестиваль "Горький fest" будет проводиться в Нижнем Новгороде 21 – 25 июля на семи площадках Культура и отдых

Михаил Пореченков на творческой встрече в рамках I фестиваля Горький fest Фото: НИА "Нижний Новгород"

Фестиваль "Горький fest" будет проводиться в Нижнем Новгороде 21 – 25 июня на семи основных площадках. Об этом пресс-служба горадминистрации сообщила 2 июля 2018 года.

Согласно информации, показ фильмов будет осуществляться в Нижегородском государственном академическом театре драмы имени Горького, Нижегородском театре "Комедiя", а также в кинотеатрах "Орленок", "Зарница", "Буревестник" и "Смена".

Кроме того, для нижегородцев и гостей города будет организована демонстрация фильмов на открытой площадке в летнем кинотеатре "Горький fest" на Нижне-Волжской набережной. Специально для этого напротив амфитеатра будет установлен большой светодиодный LED-экран, который позволит смотреть фильмы не только поздно вечером, но и в светлое время суток.



Вход на киноплощадки будет осуществляться по билетам, которые будут бесплатно распространяться в кассах учреждений культуры, участвующих в фестивале. В театре драмы и в театре "Комедiя" в закрытом режиме пройдут конкурсные кинопоказы. Помимо разнообразной программы, нижегородцев и гостей города ждут встречи с авторами и создателями картин. Список площадок и подробная программа фестиваля будут опубликованы на сайте gorkyfest.ru, а также на портале мэрии нижнийновгород.рф.

Напомним, "Горький fest" - это конкурс современного российского кино. Конкурсная программа собрана из картин различных форм: от короткометражек и киноальманахов до экспериментального видео и документалистики. В 2018 году в рамках фестиваля планируется показ более 200 картин.