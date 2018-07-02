Уголовное дело возбуждено в отношении бизнесмена в Нижегородской области по обвинению в легализации более 26 млн рублей Происшествия

Уголовное дело возбуждено в отношении бизнесмена в Выксе Нижегородской области по обвинению в легализации более 26 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры 3 июля 2018 года.

По версии следствия, директор общества с ограниченной ответственностью совершил незаконные финансовые операции с целью легализации денежных средств, полученных в результате мошенничества на сумму более 26 млн рублей. Так, обвиняемый перевел деньги со счета общества на счет фирмы-"однодневки" в качестве предоплаты по ранее заключенному договору субподряда. В дальнейшем в декабре 2012 года мужчина направил средства со счета фирмы-"однодневки" в составе процентного займа на счет своего знакомого, в результате чего данным денежным средствам был придан легальный статус.

Уголовное дело возбуждено по п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере). Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.