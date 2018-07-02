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Политика

НРО КПРФ определилось с кандидатами на довыборы 2018 года

03 июля 2018 11:44  [54] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НРО КПРФ определилось с кандидатами на довыборы 2018 года. Об этом сообщается на сайте регионального отделения 2 июля 2018 года.

Кандидатом в депутаты Законодательного собрания Нижегородской области (округ №6) стал народный артист РФ, профессор кафедры сольного народного пения Московского государственного университета культуры и искусств Василий Овсянников.

Кандидатом в депутаты городской Думы Нижнего Новгорода (округ №17) стал промышленник, депутат Законодательного собрания Нижегородской области V созыва Михаил Завьялов.

Кандидатом в депутаты городской Думы Дзержинска стал офицер запаса, депутат Законодательного собрания Нижегородской области V созыва Сергей Лесков.

Кандидатом на довыборы по округу №129 в Госдуму был выдвинут Николай Рябов.

Напомним, выборы назначены на 9 сентября.

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