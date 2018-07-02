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Органы МСУ Нижегородской области выявили несоответствие требованиям безопасности на спортплощадках 14 территорий. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона 3 июля 2018 года.
Напомним, в конце мая врио губернатора области Глеб Никитин поручил главам МСУ проверить спортплощадки на соответствие требованиям безопасности. Это было связано с участившимися случаями травматизма на спортивных объектах и игровых площадках.
"Во исполнение данного поручения органами местного самоуправления всех муниципальных районов и городских округов была проведена соответствующая работа. Выявлены недостатки и организована работа по их устранению на 14 территориях: в Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснооктябрьском, Княгининском районах, г.о. Перевозский, Сеченовском, Уренском, Шарангском районах, г. Бор, г. Выкса, г. Кулебаки, Сормовском районе Нижнего Новгорода и г. Чкаловске", - сообщили в пресс-службе.
"Информацию о результатах проведенной работы администрации направили в министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области", - отметил собеседник агентства.
Как сообщалось ранее, 22 мая в г. Бор на необорудованной площадке, расположенной на дворовой территории, восьмилетний мальчик травмировался самодельными футбольными металлическими воротами.
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