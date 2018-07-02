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Общество

Правки в КоАП РФ о вождении в нетрезвом виде вступили в силу 3 июля 2018 года

03 июля 2018 15:28  [99] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Федеральный закон о внесении изменения в ст.12.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях был опубликован 3 апреля 2018 года и вступает в силу спустя 90 дней, с 3 июля.

Согласно изменениям, с сегодняшнего дня административная ответственность для водителя, находящегося в состоянии опьянения может наступить, в том числе по результатам анализа крови. Таким образом, инспекторы ГИБДД смогут установить степень опьянения водителя и применить меры административной ответственности к нарушителям даже в случае, если его состояние не позволяет установить его состояние по пробе выдыхаемого воздуха: он слишком пьян, без сознания или погиб в ДТП.

За вождение в нетрезвом виде к административной ответственности будут привлекать и водителей, в крови которых обнаружится концентрация этилового спирта 0,3 и более г/л. До этого ответственность наступала только при обнаружении алкотестером 0,16 мг на один литр выдыхаемого воздуха.

Изменения снимают некоторые вопросы, которые в ряде случаев оставались при определении состояния водителей, находящихся без сознания или погибших в ДТП. В принципе, никаких революционных изменений в ПДД, в Кодексе не произошло. По-прежнему определение состояния водителя – это использование алкотестеров, которые являются измерительными приборами выдыхаемого воздуха. Сама процедура не поменялась. Но человек может потребовать проверить показания прибора, при этом могут сделать забор крови и, соответственно, будут смотреть уже на эту составляющую.

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