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Экономика

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин вошел в совет по развитию цифровой экономики при Совфеде

03 июля 2018 15:32  [79] Экономика
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин вошел в состав Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации ФС РФ.

Согласно опубликованному на сайте Совфеда положению, утверждённому 29 июня, совет является постоянно действующим экспертно-консультативным органом при Совете Федерации. Основными его задачами являются: содействие реализации государственной политики в области развития цифровой экономики в субъектах РФ, изучение её состояния и тенденций развития, а также подготовка рекомендаций по совершенствованию законодательства в данном направлении, в том числе с учётом международного опыта.

В состав совета вошли 57 человек, в том числе заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак (председатель совета), председатель комитета Совфеда по экономической политике Дмитрий Мезенцев, замминистра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров, замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис, вице-президент РАН Валерий Козлов, а также другие представители федерального правительства, члены Совфеда, руководители вузов, операторов связи и некоммерческих организаций. Из глав субъектов РФ в состав совета включены губернатор Калининградской области Антон Алиханов, губернатор Московской области Андрей Воробьёв, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Мовчан, врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин и врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

"Я намерен активно пользоваться возможностями, которые дает участие в Совете. Для Нижегородской области развитие цифровой экономики является абсолютным приоритетом. У нас работает Международный кластер информационных технологии (IT-кластер). Мы ведем постоянную деятельность по привлечению новых инвесторов, недавно были подписаны соглашения о сотрудничестве с "Ростелекомом" и МТС, которые намерены расширять присутствие в регионе. Проводится масштабное внедрение цифровых технологий во все сферы жизни, например, в здравоохранении и транспорте", - приводит слова Глеба Никитина пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

СПРАВКА:
Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации создан 11 апреля 2018 года. Его председателем назначен врио секретаря генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

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